Korgun'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Korgun ilçesinde 2-8 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere eğitim verildi. Korgun İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisi Yunus Turgut tarafından Korgun Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, yayaların ve sürücülerin uyması gereken temel trafik kuralları, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile trafikte güvenli davranış biçimleri detaylı şekilde anlatıldı. Programda, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemi vurgulanırken, öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmesinin trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından program sona erdi.

