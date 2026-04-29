Korgun'da uçurtma şenliği düzenlendi

Korgun ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.



Korgun Anaokulu tarafından "Maarifin Kalbinde Çocuk Etkinlikleri" kapsamında ilçe futbol sahasında düzenlenen uçurtma şenliğinde, minik öğrenciler ve aileleri gökyüzünü uçurtmalarla süsledi.



Programa katılan Kaymakam Ferhat Gür de etkinlik alanında öğrencilerle yakından ilgilenerek çocukların heyecanına ortak oldu.





Çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Kaymakam Gür, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere ve okul idaresine teşekkür etti.





Programa, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Ergül Karadana, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Yurtlu katıldı.

