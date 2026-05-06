Ortalı hayırsever iş insanı Hayrettin Ünal, yaptırdığı okulda anıldı

Ortalı hayırsever iş insanı Hayrettin Ünal, yaptırdığı ortaokulda vefatının birinci yılında anıldı.



Anne ve babasının ismini verdiği İsmail Nazire Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Okulda eğitim gören bir öğrenci Hayrettin Ünal adına yazdığı şiir okumasının ardından Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, yaptığı konuşmada, ilçeye geleli kısa süre olmasına rağmen hayırsever iş insanı Hayrettin Ünal'ın ismini sıkça duyduğunu belirterek, Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diledi.



Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ve Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu da Hayrettin Ünal'ı rahmetle andıklarını ifade etti.



Hayrettin Ünal'ın eşi Hafize Ünal ise törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, eşinin sadece anılar değil kıymetli eserler de bıraktığını kaydetti.



Konuşmaların ardından Hayrettin Ünal'ın anısına okul bahçesine çınar ağacı dikildi.







