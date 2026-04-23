        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çorum'da köyde "bayrak yürüyüşü" ile kutlandı

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çorum'da köyde "bayrak yürüyüşü" ile kutlandı

        Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kamil köyünde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "bayrak yürüyüşü" ile kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 21:26 Güncelleme:
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çorum'da köyde "bayrak yürüyüşü" ile kutlandı

        Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kamil köyünde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "bayrak yürüyüşü" ile kutladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram kutlamaları kapsamında Kamil İlkokulu ve Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde toplandı.

        Atatürk portresi öncülüğünde, ellerinde Türk bayraklarıyla köyün sokaklarını dolaşan öğrencilere vatandaşlar da evlerinin bahçelerinden ve pencerelerinden alkışlarla eşlik etti.

        Yürüyüşle milli değerlerin nesilden nesle güçlü bir bağ ile aktarıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Çocuklarımızın yüzündeki her bir tebessüm ve gözlerindeki pırıltı, tam bağımsızlığımızın ve aydınlık geleceğimizin en büyük teminatıdır. Bu coşkulu programın hayata geçmesinde emeği geçen okul yönetimimize, fedakar öğretmenlerimize, heyecanıyla bize her daim umut veren kıymetli öğrencilerimize ve bu coşkuya gönülden ortak olan tüm Kamil köyü sakinlerine yürekten teşekkür ederiz. Milli egemenliğimizin ışığında, tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı

