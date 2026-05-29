Çorum'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Bekir E. idaresindeki 50 ABF 652 plakalı otomobil, Alaca-Yozgat kara yolu Sincan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Can K, yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

