Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Akif Y. idaresindeki 06 CLP 618 plakalı otomobil ile B.Ş'nin kullandığı 19 AAN 695 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi Tuzcular kavşağında çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan 19 AAN 695 plakalı otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan B.Ş, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve 0,98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

