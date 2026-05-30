Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Y.D. yönetimindeki 34 NG 8733 plakalı otomobil, İskilip-Çankırı kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan aynı aileden G.D, A.M.D. ve E.D. sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

