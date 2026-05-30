Çorum'da Hamamözü Kaymakamı kullandığı otomobille kaza yaptı, 5 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.



Amasya'nın Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan idaresindeki 05 ABM 826 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Yeni Osmancık Kavşağı'nda Metin K'nin kullandığı 06 ANK 13 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada Kaymakam Arslan ve araçta bulunan eşi Yasemin Arslan ile 2 yaşındaki çocuklarının yanı sıra diğer araç sürücüsü ve yanındaki Remzi T. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorum'daki özel hastane ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.







