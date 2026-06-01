        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da yamaç paraşütü kazasında dere yatağına düşen sağlık personeli kurtarıldı

        Çorum'da yamaç paraşütü yapan sağlık personeli, paraşütünün dolaşması sonucu düştüğü dere yatağından ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 03:08 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki sağlık personeli R.A. akşam saatlerinde Kösedağ mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.

        Bir süre sonra paraşütünün dolaşması sonucu merkeze bağlı Çalyayla köyü Koparanceviz mevkisindeki dere yatağına düşen R.A, cep telefonuyla konum bilgisini paylaşarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olumsuz arazi şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, yaklaşık 5 saat sonra R.A'ya ulaştı.

        Soğuktan korunmak ve donmamak için bazı kıyafetlerini çıkardığı belirlenen R.A'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen R.A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan istifa iddialarını yalanladı
