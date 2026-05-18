Çorum'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Dodurga ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi. Dikenli köyünde Veysel Doğan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.