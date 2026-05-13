Kargı'da Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim öğrencileri buluştu

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Programa Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Kargı 125. Yıl Anaokulunun özel eğitim sınıflarının öğretmen ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte öğrenciler, "Farklılıklarımızla Biriz, Sevgimizle Güçlüyüz" yazılı boyama çalışmalarını birlikte tamamlayarak ortak pano hazırladı. Çeşitli oyunların da oynandığı programda öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker de katıldı.

