        Kargı'da öğrenci ve velilere KADES uygulaması anlatıldı

        Çorum'un Kargı ilçesinde öğrenci ve velilere yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 09.04.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Kargı Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulunda gerçekleştirilen programda, jandarma ekipleri tarafından aile içi şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla KADES uygulaması tanıtıldı.

        Etkinlikte uygulamanın nasıl indirileceği, kullanımı ve acil durumlarda sağladığı hızlı destek imkanları hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

        Şiddetle karşılaşıldığında izlenmesi gereken yolların anlatıldığı etkinlikte "elektronik kelepçe" uygulaması da tanıtıldı.

        Sistemin, şiddet mağdurlarını korumaya yönelik kullanım şekli ve sağladığı güvenlik önlemleri katılımcılara aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

