        Öğrenciler meyvelerin daha uzun süre taze kalması için doğal kap tasarladı

        TURAN OZAN ACAR - Çorum'un Kargı ilçesinde lise öğretmeni ve öğrenciler tarafından çeltik kabuğu, kendir ve kil gibi doğal malzemelerle yapılan saklama kabıyla meyve ve sebzelerin daha uzun süre taze saklanması hedefleniyor.

        Giriş: 06.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Selami Dicle ve öğrencileri, bölgede yoğun olarak üretilen çeltiğin kabuğunu ekonomiye kazandırmak amacıyla proje geliştirdi.

        Proje kapsamında laboratuvarda yürütülen çalışmada "Kavuz" adı verilen kabuk, kendir ve kil karışımından özel bir saklama kabı üretildi.

        "Kavuzlu Kil Sak Kap" adı verilen kapta yer alan sibop sayesinde içerideki hava vakumlanarak meyvelerin uzun süre taze kalması hedeflendi.

        - Kapta 6 ay saklanan üzüm taze çıktı

        Dicle, AA muhabirine, geliştirdikleri kapta yaklaşık 6 ay sakladıkları kara üzümün, kap açıldığında ilk günkü tazeliğini koruduğunu gördüklerini söyledi.

        Kimyasal katkı maddeleri ve pestisit kalıntılarına alternatif bir yöntem geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Dicle, "Bu çalışmayla hem sağlıklı gıdaya erişimi artırmayı hem de ürünlerin ekonomik değerini yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Dicle, "Bölgemizden elde ettiğimiz, çeltik kabuğu dediğimiz kavuz, kendir ve kil karışımıyla kap elde ettik. Buna vakumlama sibobu ekleyerek içindeki havayı vakumladık. Bu şekilde 6 ay önce koyduğumuz kara üzümleri bugün açtığımızda, hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanmadan üzümlerin taze kalmasını sağladık." dedi.

        Projenin üretici ve tüketici açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Dicle, mevsim dışı dönemlerde de ürünlerin taze şekilde saklanabilmesinin üreticinin kazancını artıracağını, tüketicilerin ise yıl boyunca sağlıklı ve katkısız ürünlere ulaşabileceğini kaydetti.

        - Proje "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde yarışacak

        Dicle, öğrencileriyle geliştirdiği projenin TEKNOFEST 2026'da "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde yarışacağını sözlerine ekledi.

        Proje ekibinde yer alan 11. sınıf öğrencisi Hasan Tür ise ince kabuklu ve sulu meyvelerin raf ömrünü kimyasal kullanmadan uzatmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunu kara üzümde denedik ve raf ömrünü 15 günden 6 aya çıkarmayı başardık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

