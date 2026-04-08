Oğuzlar'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde gençlerin yüzme öğrenmesi amacıyla "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı. Oğuzlar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, ilçede yüzme bilmeyen öğrenciler yüzme kurslarına gönderiliyor. Proje kapsamında öğrenciler, haftanın belirli günlerinde Çorum ile merkezindeki olimpik yüzme havuzuna götürülerek uzman eğitmenlerden yüzme eğitimi alıyor. Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Cebeci, "Gençlerimizin gelişimi için çalışıyoruz. Yüzme bilmeyen öğrencilerimizi olimpik havuzda eğitimle buluşturuyoruz." dedi.

