Çivril Kaymakamlığı'ndan 91 yaşındaki Hidayet Erday'a doğum günü sürprizi
Denizli'nin Çivril ilçesinde 91 yaşına giren Hidayet Erday'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ekipleri, evde bakım hizmetinden yararlanan Kızılcasöğüt Mahallesi'ndeki Erday'ı ziyaret etti.
Erday, ekiplerin getirdiği üzerinde "İyi ki doğdun amcamız" yazılı pastanın mumlarını üfledi.
Erday, AA muhabirine, evine bakım için gelen görevli ekibin sürprizi karşında heyecanlandığını söyledi.
Hayatında hiç doğum günü kutlamadığını ifade ede Erday, bu güzel anı yaşatan ekiplere teşekkür etti.
