        Denizli'de 500 yataklı Acil Durum Hastanesi hizmete girdi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Denizli'de 500 yataklı Acil Durum Hastanesi hizmete girdi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı.

        Karahasanlı Mahallesi'nde yaklaşık 47 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 3 katlı 7 bloktan oluşuyor. Tesiste ayrıca 391 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

        Toplam 500 yatak kapasitesine sahip hastanede 104 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Sağlık kompleksinde 106 poliklinik, 14 ameliyathane ve 2 anjiyografi ünitesinin yanı sıra MR, 2 bilgisayarlı tomografi (BT), mamografi, 5 röntgen, 8 ultrasonografi (USG), kemik dansitometri ve ERCP ünitesi gibi ileri teknoloji tıbbi cihazlarla hizmet verilecek.

        Modern yapısı ve teknolojik altyapısıyla dikkati çeken hastanede ameliyathaneler, geniş poliklinik alanları ve servis odaları hasta ve yakınlarının konforu göz önünde bulundurularak tasarlandı.

        Kentte sağlık hizmetlerinin niteliğini ve erişilebilirliğini artırması beklenen hastaneye, Denizli Devlet Hastanesinin tüm birimleri taşınacak ve hizmetler bu binada sürdürülecek.

        Hastanede dün itibarıyla cildiye, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ağrı anestezi poliklinikleri hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda laboratuvar, dijital röntgen, ultrasonografi ve BT hizmetleri de devreye alındı.

        Açılışın ilk gününde 111 personelle hizmet sunulan hastanede, 255 kişiye poliklinik hizmeti verilirken, 16 kişiye laboratuvar tetkiki, 39 kişiye ise görüntüleme işlemi yapıldı.

        Hastanenin taşınma süreci plan dahilinde devam ederken, 13 Nisan Pazartesi günü itibarıyla romatoloji polikliniklerinin de yeni binaya taşınması planlanıyor.

        İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk gazetecilere, hastanenin hayırlı olmasını temenni etti.

        Hastanenin modern yapısıyla acil hizmeti çok iyi şekilde sunacağına inandığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

        "Taşınma sürecinin yaklaşık 3-4 ay gibi bir zamanda bitmesini hedefliyoruz. Bizim için burada önemli olan taşınma gerçekleşirken hastalarımızın güvenliğidir. Onları en güvenli şekilde, mümkün oldukça hasta taşımadan, yeni yataklar boşaldıkça yeni hastaları buraya yatırarak, yenilerini oraya kabul etmeyerek hastaneyi peyderpey boşaltarak taşınmayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buradan sonra bütün enerjimizi şehir hastanemizin bitmesine adayacağız. İnşallah en kısa sürede onu da tamamlamış oluruz. İnşaat bütün hızıyla devam ediyor. Bundan sonra hızla yükseldiğini hep birlikte göreceğiz, Denizli o 1000 yatak yapıldığında 10 bin kişiye düşen yatak sayısıyla Türkiye ortalamasının üzerinde yerini alacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Töre cinayetinde 4 çocuk da kocadan çıkmadı!
        Töre cinayetinde 4 çocuk da kocadan çıkmadı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı

        Benzer Haberler

        Bot faciasında hayatını kaybeden Afgan çocuk Denizli'de toprağa verildi
        Bot faciasında hayatını kaybeden Afgan çocuk Denizli'de toprağa verildi
        Denizli'de yeni doğum yapan annelere 9 bin TL'lik destek Denizli Büyükşehir...
        Denizli'de yeni doğum yapan annelere 9 bin TL'lik destek Denizli Büyükşehir...
        DENİB Başkan Adayı Uğurlu; "Daha güçlü bir Denizli ihracatı için çalışacağı...
        DENİB Başkan Adayı Uğurlu; "Daha güçlü bir Denizli ihracatı için çalışacağı...
        Özel eğitim öğrencilerine malzeme desteği
        Özel eğitim öğrencilerine malzeme desteği
        Karate heyecanı Denizli'de yaşanacak
        Karate heyecanı Denizli'de yaşanacak
        Denizli'de küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek hastanede öldü
        Denizli'de küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek hastanede öldü