Denizli'de kar yağışı etkili oluyor

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi sınırlarındaki Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yolunda kar yağışı etkili oluyor. Kara yolunun Kazıkbeli mevkisinde kar yağışı nedeniyle bölgede zaman zaman sürücüler araçlarını yolda durdurmak zorunda kaldı. Trafik polisi ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

