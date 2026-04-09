Denizli'de küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek hastanede öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde küvette boğulma tehlikesi geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 8 aylık bebek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, önceki gün Stadyum Mahallesi'ndeki evde, anne D.A.'nın küvette duş aldırmak istediği Zeynep Mira K.'nın soluk borusuna su kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren bebek, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Zeynep Mira K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cenazesinin Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

