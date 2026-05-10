        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de öğrenim gören Mısırlı öğrenci floor curlingte Türkiye'yi temsil edecek

        SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'ye 9 yıl önce gelen ve floor curlingte gösterdiği başarıyla milli takım kampına seçilen 17 yaşındaki lise öğrencisi Albaraa Elgabry, Türk vatandaşı olup uluslararası müsabakalarda Türkiye için ter dökecek.

        Giriş: 10.05.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Babasının işi nedeniyle 2017 yılında Mısır'dan önce Muğla'ya ardından da Denizli'ye taşınan Albaraa Elgabry, kısa sürede Türkçeyi öğrenerek eğitim hayatına başladı.

        İlkokuldan sonra imam hatip ortaokulunda eğitim gören Elgabry, bu dönemde hafızlık için de çalışmalara başladı. Elgabry, 9 aylık hafızlık eğitiminden sonra 3 aylık tekrar sürecini de geçerek hafızlık belgesi aldı. 7. sınıfta katıldığı hafızlık yarışmasında il birincisi, bölge dördüncüsü olan öğrenci 8. sınıfta girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 5,08'lik dilime girdi ve Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleşti.

        Elgabry, öğretmeninin yönlendirmesiyle bocce ve floor curling branşlarında spora başladı. Floor curlingte kulüpler arası turnuvada Denizli birinciliği elde eden Elgabry, takımıyla geçen kasım ayında Samsun'daki Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şampiyona sonunda milli takım kampına seçilen oyuncular arasında Elgabry de yer aldı.




        - "Elimden gelen her şeyi yapacağım"

        İngilizce, Arapça, Türkçe ve Fransızca bilen Elgabry, AA muhabirine hafız olmanın küçüklük hayali olduğunu söyledi.

        Bu hayali gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Elgabry, birçok kez hafızlık yarışmasında birinci olduğunu anlattı.

        Spora başlamasında öğretmeninin etkili olduğunu kaydeden Elgabry, şöyle konuştu:

        "9. sınıfta antrenmanlara başladık. 10. sınıfın yazında ağırlıklı bir çalışma yapmaya karar verdik. 11. sınıfın başında kulüp yarışmaları açıklandı ve milli takım seçmeleri olduğu açıklandı. Bu azimle katılmaya karar verdik. Denizli'de namağlup birinci olduk. Türkiye Şampiyonası, Denizli'ye göre daha zordur elbette ama çok şükür Türkiye şampiyonluğunu elde ettik ve milli takım kampına gitmeye hak kazandım. Milli takım forması giyeceğim için, Türkiye'yi temsil edeceğim için çok gururluyum. Her ne kadar kendi ülkem Mısır olsa da ben şu an Türkiye milli takım forması giyeceğim için bu bayrağı gururla taşıyacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım."

        Beden eğitimi öğretmeni ve sporcu Ahmet Aydoğan da Elgabry'nin kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini belirterek, "Okul sporlarından kulüp düzeyine uzanan süreçte önemli başarılar elde etti. Çok yönlü bir öğrenci." dedi.

        Aydoğan, Elgabry'nin vatandaşlık sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ise genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, "Milli takıma davet edilen sporcumuza ülkemiz adına katılacağı uluslararası yarışmalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
