        Denizli'de üzerine mermer blok düşen işçi öldü

        Denizli'de üzerine mermer blok düşen işçi öldü

        Denizli'nin Honaz ilçesinde, üzerine mermer blok düşen 28 yaşındaki işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Denizli'de üzerine mermer blok düşen işçi öldü

        Denizli'nin Honaz ilçesinde, üzerine mermer blok düşen 28 yaşındaki işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Dün akşam Kocabaş Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan Günay Can'ın üzerine mermer blok düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçi, ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Can, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

