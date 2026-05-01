Işıklı Gölü'nde nilüfer çiçeği turları başladı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, yılın üç ayında yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplanan Işıklı Gölü'nde tekne turları başladı. Sezon açılışı dolayısıyla kente 120 kilometre uzaklıktaki Beydilli Mahallesi'nde göl kıyısında program düzenlendi. Programa katılan AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Nilgün Ök, açılışın ardından tekne ile gölde ilk geziyi gerçekleştirdi.

