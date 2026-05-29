Pamukkale'de apartmanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 29.05.2026 - 12:33 Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Akhan Mahallesi'nde beş katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz yetkilileri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda evin çatısında hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri