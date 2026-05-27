Denizli'de bayramın ilk günü kurban pazarlarında yoğunluk yaşandı
Denizli'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban pazarlarında hareketlilik yaşandı.
Denizli'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban pazarlarında hareketlilik yaşandı.
Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Eskihisar Mahallesi'nde bulunan pazara geldi.
Vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar için satıcılarla sıkı pazarlık yaptı.
Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili de kurban pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.
Tefenlili gazetecilere, vatandaşların ve üreticilerin bayramı huzur içinde geçirebilmesi için pazarda gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.