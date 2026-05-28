Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

        UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 12:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

        UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

        Dünyaca ünlü turizm merkezi, beyaz travertenleri ve tarihi yapılarıyla ilgi görüyor. Tatil için bölgeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturdu.

        Travertenler üzerinde yürüyen turistler, termal suyun oluşturduğu beyaz görüntü önünde fotoğraf çektirdi.

        Ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri de ören yerindeki yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Hierapolis Antik Kenti oldu. Antik tiyatro, Roma hamamı ve mezar alanını gezen turistler, tarihi yapılar önünde rehberlerden bilgi aldı.

        Bazı ziyaretçiler, antik tiyatronun basamaklarında dinlenip manzarayı izledi.

        Kleopatra Havuzu çevresinde de yoğunluk yaşandı. Şifalı olduğuna inanılan termal suya giren turistler, antik sütun kalıntıları arasında yüzmenin keyfini çıkarttı.

        Bursa'dan gelen Beyza Çetin, travertenleri ilk kez gördüğünü belirterek, "Travertenler çok güzelmiş gerçekten. Bayıldım. Bu kadar güzel beklemiyordum. İlk defa böyle bir güzellikle karşılaştım." dedi.

        Ailesiyle bayram tatili için Antalya'dan gelen Seval Çiçek ise antik kentin atmosferinden etkilendiğini anlatarak, "Uzun zamandır merak ediyorduk. Yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Güzel bir ortam. Buranın tarihi dokusunu çok beğendim. Bence herkesin gelip görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti

        Benzer Haberler

        Asırlık 'Çörek Derme' geleneğinde yiyecekler paylaşıldı Denizli'de 'Çörek D...
        Asırlık 'Çörek Derme' geleneğinde yiyecekler paylaşıldı Denizli'de 'Çörek D...
        Yunus Pınarı Mezarlığında geleneksel bayram buluşması
        Yunus Pınarı Mezarlığında geleneksel bayram buluşması
        Meteoroloji Denizli için sarı kodulı uyarı verdi
        Meteoroloji Denizli için sarı kodulı uyarı verdi
        Denizli'de bayramın ilk günü kurban pazarlarında yoğunluk yaşandı
        Denizli'de bayramın ilk günü kurban pazarlarında yoğunluk yaşandı
        Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Denizli'de tüfekle oynarken vurulduğu iddia edilen çocuk öldü
        Denizli'de tüfekle oynarken vurulduğu iddia edilen çocuk öldü