        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Pamukkale'de atlı jandarma timi turistlerin güvenliği için görevde

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de atlı jandarma timi devriye görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 12:47 Güncelleme:
        UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, güvenliğin sağlanması amacıyla Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle gelen tim devriye görevini sürdürüyor.

        İlçede turizm hareketliliğinin arttığı dönemde, 3 at ve 6 personelden oluşan jandarma birliği 23 Temmuz’a kadar devriye görevini sürdürecek.

        JAKEM'de yetiştirilen "Volkan", "Hazal" ve "Gamze" isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, misafirlerin de ilgisini çekiyor.

        Atlı ekip, araçla girilmesi mümkün olmayan alanlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için çalışıyor, Hierapolis Antik Kenti ve travertenler bölgesinde devriye görevini gerçekleştiriyor.

        Ören yerinde olası suçlara karşı caydırıcı rol oynayan jandarma atlı timi, günlük görevlerinin sonunda Karahayıt Jandarma Karakolu'nda dinlenmeye çekiliyor, atların günlük bakımları da burada yapılıyor.


        İzmir'den kente bayram tatili için gelen Volkan Çoban, AA muhabirine, atların çok uysal ve sevecen olduğunu söyledi.

        Uygulamanın hoşuna gittiğini ve oğlunun da atları çok sevdiğini belirten Çoban, "Askerlerimiz çok yardımsever. Keyifli bir yer burası. Atları da sevdik. Atlar da kendini sevdiriyor. Oğlum da çok meraklıydı iyi oldu atları da yakından görmüş oldu." dedi.

        Bazı turistler ise çocuklarıyla birlikte atları severek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

