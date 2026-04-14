Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Şehmus Özer Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular atletik koşu ve çift kale maç yaptı.



Diyarbakır ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.



Bandırmaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

