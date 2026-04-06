Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.



Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.



Diyarbakır ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

