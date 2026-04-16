Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Diyarbakır Haberleri Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi

        Diyarbakır'da, Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik silahlı saldırıları protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 16:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi

        Diyarbakır'da, Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik silahlı saldırıları protesto etti.

        Ellerindeki pankart ve dövizlerle merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Semti'nde bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Bürhan, okulların bilim ve irfan yuvası olması gerektiğini söyledi.

        Okullarda meydana gelen silahlı saldırıları kınadıklarını belirten Bürhan, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

        Bürhan, "Bir yanda öğrencisi tarafından hedef alınan öğretmenler, diğer yanda öğrencisi yaşasın diye kendi canından vazgeçen Ayla öğretmenler. Ayla Kara'nın hatırası, okullarımızı daha güvenli ve sevgi dolu alanlar yapma mücadelemizde en büyük motivasyonumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de okullarda giriş çıkışların sıkı denetim altına alınması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
