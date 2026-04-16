        Diyarbakır'da inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

        Diyarbakır'da inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Fırat Mahallesi'nde yapımı süren hastane inşaatında beton dökümü sırasında beton pompasının uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolu yüksek gerilim hattına temas etti.

        Bu esnada beton dökümünde görevli işçilerden A.H. ile R.C. elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        R.C'nin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

