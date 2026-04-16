Diyarbakır'da raydan çıkan yük treninin vagonu devrildi
Giriş: 16.04.2026 - 13:40
DİYARBAKIR-Diyarbakır'da raydan çıkan yük treninin vagonu devrildi.
Batman'dan Kırıkkale'ye akaryakıt taşıyan trenin son vagonu, Diyarbakır Gar'ında raydan çıkarak devrildi.
Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından devrilen vagonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri