GÜNCELLEME - Narin Güran cinayetine ilişkin yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapse çarptırıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'a "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis verildi.



Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına devam edildi.



Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmada, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve taraf avukatları hazır bulundu.



Mahkeme heyeti başkanı, önceki celsenin ardından Arif Güran'ın avukatları tarafından reddi hakim taleplerinin reddine yönelik yapılan itirazın üst mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı.



Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada ifade veren baba Arif Güran, geçen duruşmada keşif talebinde bulunduklarını belirterek, "Mahkeme olarak reddettiniz. Hiçbir talebimizi kabul etmediniz. Kızımın hakkını istiyorum. Ölene kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağım. Kızım için adalet istiyorum. Şikayetim devam ediyor." dedi.



Arif Güran'ın avukatlarından Burcu Aslan, Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin ardından baldızına gittiğini ifade ettiğini belirterek, baldızının da tanık olarak dinlenilmesini istediklerini söyledi.



Avukat Berat Kocakaya ise şunları kaydetti:



"Daraltılmış baz çalışması bilimsel gerçeklik değil, yorumdur. Rapor çelişkilerden ibarettir. Keşif yapılmadı ve olay yeri canlandırması yapılmadı. Bu dosyada sadece delil eksikliği yok, araştırma eksikliği de var. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi senaryodan ibarettir. Bu nedenle hükme esas alınmamalıdır. Dosyada bulunan raporlar çelişiyor. Raporlar birbirlerini desteklemiyor. Narin'in katillerine en ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz."



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da sanığın "İştirak halinde kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Cumhuriyet savcısı esas hakkında sunduğu mütalaasında, tutuklu sanık Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.



Savunma yapan Nevzat Bahtiyar, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Salim Güran arkadaşımdı ve samimiydik. O saatlerde su için aramıştım kendisini. Demek ki o da bana güvenerek bunu benden istedi. Salim Güran beni çağırdığı için gittim. Saati hatırlamıyorum. Daha sonra birlikte hareket ettik. Benim olayla alakam yok. Benden önce olan bir cinayet. Daha sonra beni ve oğlumu tehdit etti. Rızamla götürmedim, tehditle götürdüm, cesedi dereye bıraktım." dedi.



Bahtiyar'ın avukatlarından Adnan Ataş da şu beyanda bulundu:



"Güran ailesinin verdiği çelişkili ifadeler bu olayın aile içi bir konu olduğunu bize göstermektedir. Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın verdiği ifadelerde de çelişkiler bulunmaktadır. Kayıp ihbarının geç yapılması da zaten hangi delillerin yok edildiğine dair bize sonuçlar vermektedir. Müvekkilim Narin Güran'ın öldürülmesi olayında herhangi bir şekilde yer almamıştır. Cinayetten sonra cesedi dereye tehditle götürmüştür. Bu nedenle cinayete yardım ettiği yönünde cezalandırılmalıdır. Müvekkilimin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ediyorum."



Avukat Ali Eryılmaz ise "19 gün boyunca bütün delilleri yok edenler Güran ailesiydi. Bütün kabahati Nevzat'ın üzerine yüklemek istiyorlar. Diyelim ki Nevzat Bahtiyar cinayeti işledi. Tüm köy ve Güran ailesi telefonlardaki kayıtları Nevzat'ı korumak için mi sildiniz?" dedi.



Son sözünün sorulması üzerine sanık Bahtiyar, "Her seferinde dile getiriyorum, cinayetle bir alakam yok. Silahla tehdit ettiler. Keşke bu olay olmasaydı, pişmanım." ifadelerini kullandı.



Ardından duruşmaya bir süre ara verildi.



Aranın ardından davayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Narin'in babası Arif Güran, karara tepkisini dile getirerek, "Narin'in hakkı yerde bırakılmasın. Bir keşif istedik, kabul edilmedi. Narin Güran dosyası bitmemiştir. Dosya yeniden açılsın." dedi.



Güran ailesinin avukatlarından Mustafa Demir, olayın aydınlatılmadığını düşündüklerini ifade ederek, "Hiçbir talebimiz kabul edilmedi. Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için son eşikteydik. Mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.



Avukat Mahir Akbilek ise kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.



Burcu Aslan da "Kocaman bir boşluk var. Tekrar yargılama yapılsın. Bu kararı da diğer kararı da kabul etmiyoruz. Bu bir cinayet dosyası. Dosya tekrar ele alınsın." ifadelerini kullandı.



- Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanmıştı



Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

