Diyarbakır'da "Kadınların Güçlenmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi" programı başladı

Diyarbakır'da, iki gün sürecek "Kadınların Güçlenmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi" programı başladı.





GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Konferans Salonu'nda başlayan programda, girişimci ve üretici kadınlara sunumlar yapıldı.



TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevher Defne Eyyubi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların kırsal kalkınmada daha güçlü ve daha sürdürülebilir rol üstlenmelerini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Amaçlarının sahada çalışan kadınların bilgiye erişimini artırmak ve üretimde daha güçlü olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Eyyubi, şöyle devam etti:





"Kırsal kalkınma, cinsiyet eşitliği sağlanmadan mümkün değildir. Kadınların emeğinin görünür olduğu, karar süreçlerine katıldığı ve kazancını doğrudan elde ettiği bir yapı kurulmadan sürdürülebilir bir kalkınmadan söz edemeyiz. Diyarbakır'da tarım sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda şehrimizin en önemli ekonomik dayanağıdır. Bereketli topraklarımız, Dicle havzası ve geniş tarım arazilerimizle büyük bir potansiyele sahibiz."



Eyyubi, Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla Diyarbakır'da 235 bin hektar tarım arazisinin sulamaya açılacağını anlatarak, şunları kaydetti:



"Bu, üretimde ciddi bir artış, ürün çeşitliliği ve yeni iş alanları demek. Kısacası kırsalda yeni bir üretim ve istihdam dönemi başlayacak. Bu dönüşümde kadınların rolü çok önemli. Kadınlar zaten üretimin içinde ama artık daha görünür, daha güçlü ve daha kazançlı bir yerde olmaları gerekiyor. Sulamayla birlikte kadınlar daha verimli üretim yapabilecek, katma değeri yüksek alanlara yönelebilecek, kooperatiflerde daha aktif rol alabilecektir. Kadın girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak, onları desteklemek ve güçlendirmek için eğitimler, mentörlük çalışmaları ve işbirlikleri yürütüyoruz. Bu iki günlük program da tam olarak bu ihtiyaca cevap vermek için hazırlandı."



UNDP Bölgesel Proje Koordinatörü Süreyya Uygun da katılımcılara, özellikle hukuk alanında çalışma koşulları, girişimcilik, kooperatifçilik ve sağlık açısından ihtiyaç duyulan konularda eğitim verileceğini dile getirdi.



Programa, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Başkanı Özlem Külahçı Tanaman ve TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.



