        Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Mikrolab laboratuvarı hizmete açıldı

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Mikrolab-15 Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete başladı.

        Giriş: 07.04.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde tıp eğitimi alanındaki nitelikli yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek mikrocerrahi eğitiminde önemli bir projeyi hayata geçirdi.

        TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nın maddi desteği ve Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği'nin (ACELEMDER) bilimsel katkılarıyla hayata geçirilen laboratuvar, genç cerrahların mikrocerrahi alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

        Programda konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitenin bilimsel altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

        Projenin, üniversite için önemli olduğunu anlatan Eronat, şunları kaydetti:

        "Proje, bugünün değil geleceğin cerrahlarını yetiştirme vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır. Mikrocerrahi gibi ileri düzey uzmanlık gerektiren bir alanda, çağdaş ve sürdürülebilir eğitim modellerinin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu değerli projede emeği geçen TİSK Mikrocerrahi Rekonstrüksiyon Vakfı'na, katkı sunan akademisyenlerimize ve tıp fakültemizin kıymetli öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Kurulan bu laboratuvarın öğrencilerimize ve sağlık camiasına uzun yıllar önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

        Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatih Akkoç ise proje kapsamında uygulanan eğitim modelinin klasik yöntemlere alternatif olarak geliştirilen, etik kurul onayı gerektirmeyen ve sürdürülebilirliği yüksek cansız hayvan modelleri ile yürütüldüğünü ifade etti.

        Akkoç, "Tavuk kanadı ve tavuk budu gibi kolay erişilebilir materyaller üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde; mikro sütür teknikleri, göz-el koordinasyonu ve dokulara atraumatik yaklaşım gibi temel mikrocerrahi beceriler etkin bir şekilde kazandırılmaktadır. Bu yöntem, laboratuvar hayvanı ihtiyacını azaltması ve eğitimin sürekliliğini sağlaması açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Günümüzde birçok merkezde klasik eğitimin güçlü bir tamamlayıcısı haline gelen bu modelin, üniversitemizde temel eğitim platformlarından biri olması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

        Törene, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, DÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul, Başhekim Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, başhekim yardımcıları ve vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Baba-oğul cinayetinde itiraf!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Icardi'de aşkın sonu!
        Baba ve oğlunun cesedinin bulunması davasında zanlı suçunu itiraf etti Duru...
        Diyarbakır'da "Güneydoğu Yerel Zincirler Fuarı" açıldı
        Diyarbakır'da baba ve oğlunun yakılarak öldürülmesi davasında 4 sanığa tahl...
        Baba ve oğlunun cesedinin bulunmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına başl...
        Diyarbakır'da öğrenciler için ağız ve diş sağlığı çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da "Dünya Sağlık Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi
