        Diyarbakır ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Diyarbakır ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Elazığ'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 07:57 Güncelleme:
        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

        Cami çıkışında vatandaşlara şeker ikram edildi.

        - Siirt

        Siirt'te vatandaşlar, kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu.


        Merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ensar Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

        Okunan hutbe ve duaların ardından bayramlaşan vatandaşlara şeker ikram edildi.

        - Batman

        Batman'da çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için Hamidiye Camisi'ne geldi.

        Bayram namazı kılan vatandaşlar, kurban ibadeti ve paylaşmanın önemine vurgu yapılan hutbeyi dinledi.

        Dua eden cemaat, program sonunda bayramlaştı.

        - Mardin

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.

        Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

        Kılınan namazın ardından dua edildi.

        Akkoyun ve Kılıç, vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Elazığ

        Elazığ'da Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar, camileri doldurdu.

        Bayram namazını kılmak için İzzetpaşa Camisi'ne gelen cemaat verilen vaazın ardından saf tuttu.

        Kılınan namazın ardından hutbe okundu, dualar edildi.

        Daha sonra Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve vatandaşlar camide bayramlaştı.

        Cami cemaatine bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

