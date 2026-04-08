Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da biri öğrenci 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde biri öğrenci 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 16:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dönümlü Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde aralarında husumet bulunan M.A, A.O. ve A.E, 3 Nisan'da görüşmek için bir araya geldi.

        Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.E. darp sonucu yaralandı.

        O sırada öğrencileri taşıdığı servisle olay yerine gelen M.E. de kavgaya dahil oldu.

        M.A'nın silahla ateş etmesi sonucu sürücü M.E. ile araçta bulunan kız öğrenci İ.B. (17) yaralandı.

        Araca isabet eden bir merminin üzerindeki giysiyi sıyırdığı kız öğrenci H.B. (17) ise saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan M.A. ve A.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada öğrenci İ.B'nin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
