        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da gönüllü gençler suyu korumak için hazırladıkları raporu kurumlarla paylaşıyor

        Diyarbakır'da gönüllü gençler suyu korumak için hazırladıkları raporu kurumlarla paylaşıyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da gönüllü gençler suyu korumak için hazırladıkları önerilerden oluşan raporu kurumlarla paylaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Diyarbakır'da gönüllü gençler suyu korumak için hazırladıkları raporu kurumlarla paylaşıyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da gönüllü gençler suyu korumak için hazırladıkları önerilerden oluşan raporu kurumlarla paylaşıyor.

        Bazı Alternatifler (BAZALT) Gençlik Derneğince, suyun korunması, etkin ve verimli kullanılması ile gelecek nesillere sağlıklı aktarılması amacıyla "Gelecek için Doğru Su Bu Projesi" hazırlandı.

        Erasmus+ Projesi tarafından finanse edilen Türkiye Ulusal Ajansı koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresinin (DİSKİ) desteğiyle yürütülen proje kapsamında bir araya gelen lise ve üniversitede okuyan 30 genç, düzenlenen çalıştayın ardından rapor hazırladı.

        Gençler, suyun korunması, etkin ve verimli kullanılması ile gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için görüş ve önerilerin bulunduğu raporu, ziyaret ettikleri kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıyor.

        Gençler, ziyaretlerde karar alıcılara ve uygulayıcılara, iklim değişikliği, artan nüfusla birlikte su kaynaklarındaki kayıplar, temiz su, yanlış kullanım alışkanlıkları, şebeke kayıpları, suyun tasarruflu kullanılması, tarımsal sulamada kayıplar, bireysel davranışlar ve kurumlarda su yönetimi politikaları gibi birçok başlık altında çözüm önerilerinde ve tavsiyelerde bulunuyor.

        Gönüllü gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DİSKİ ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, önerilerden oluşan raporu sundu.

        Bazı Alternatifler Gençlik Derneği Başkanı ve öğretmen Yakup Toprak, AA muhabirine, derneğin öğretmen, akademisyen, kurum çalışanları ve öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

        Projenin yürütücülüğünü gençlerin üstlendiğini kaydeden Toprak, projede suya karşı duyarlı olan, daha önce farklı tez ve çalışmalar hazırlayan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 30 genci bir araya getirdiklerini belirtti.

        Toprak, "Öğrencilere temel bilgileri edindirdikten sonra çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştayda farklı sektörlerden masalar oluşturarak gençlerin Diyarbakır'da su konusunda var olan politikalar, sorun alanları, çözüm önerilerine yönelik çalışma yürütmelerini sağladık." dedi.

        Çalıştayda alınan kararların bir rapor haline getirildiğini bildiren Toprak, şunları kaydetti:

        "Gençlerin su yönetimine yönelik politika önerileri raporunu ortaya çıkardık. Raporda 'Diyarbakır özelinde gençler nasıl bir su devralmak istiyorlar?' ve 'Bu konuda nasıl çözümler üretiyorlar?' gibi konularda karar alıcılara aktaracakları bir politika belgesi hazırladık. Şu anda kurumları geziyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ettik. İl Müdürümüzün gençlerden etkilenip bundan sonra yapılacak tesislerde geri dönüşüm suyu konusunda altyapı kurma girişiminde bulunacaklarını belirtti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı da tasarruflu musluk başlıklarıyla ilgili bir çalışmaya gittiklerini bildirdi. Bunun gençlerin aktarımından sonra ortaya çıkması çok değerli."

        Suya dokunan tüm kurumları gezmeye devam edeceklerini belirten Toprak, bir sonraki aşamada Dünya Çevre Günü kapsamında kent genelinden, yediden yetmişe herkesin katılımıyla uygulama atölyeleri kuracaklarını bildirdi.

        Projede yer alan 22 yaşındaki Emir Ağaboğa da suyu korumak için yola çıktıklarını dile getirerek, "Halkımızı bilinçlendirme mottosuyla yola koyulduk. Suyla ilgili önerilerimizin kabul edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berivan Akyüz ise su politikalarına yönelik çalışmalarda yer almak istediğini söyledi.

        - "Gençleri her zaman önemsiyoruz"

        Gençlerin görüştüğü DİSKİ Su Tesisleri Daire Başkanı Özgül Hillez de gençlerle bu projede olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, gençlerin tavsiyelerinin çok değerli olduğunu söyledi.

        Dünya genelinde temiz su konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirten Hillez, herkesin en az gençler kadar suya ilişkin duyarlı ve hassas olması gerektiğini anlattı.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Kasım Aydın ise gençler tarafından hazırlanan raporun önemli bir farkındalık oluşturacağını dile getirdi.

        Su kaynaklarının her geçen gün azaldığını ifade eden Aydın, şunları aktardı:

        "Gençleri her zaman önemsiyoruz ve gençlerin projeleri bizim için ışık kaynağı. Örneğin su kaynakları, yenilenebilir enerji ile nasıl su elde edilir, su kaynakları nasıl korunur gibi başlıklarda güzel bir çalışma. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı aktardık. Onlar da fikirlerini aktardı. Bu projeden güzel bir iş çıkacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

