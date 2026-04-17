Diyarbakır'daki 6 barajdan kontrollü su tahliyesi sürüyor

Diyarbakır'da Devegeçidi, Ergani, Ambar, Başlar, Kuruçay ve Pamukçay barajlarında devam eden kontrollü su tahliyesine karşı vatandaşlar uyarıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve buna bağlı kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek miktarda su girişi olduğu belirtildi.



Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluk sahasındaki Devegeçidi, Ergani, Ambar, Başlar, Kuruçay ve Pamukçay barajlarından kontrollü su tahliyesinin devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 18 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Beklenen yağışlara bağlı olarak, ihtiyaç duyulması halinde barajlarda kontrollü tahliye işlemleri sürdürülebilecektir. Bu kapsamda can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarlarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın resmi duyuruları yakından takip etmeleri, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, ulaşım yolları, işletmeler ve geçici yapılar için gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yataklarına girilmemesi, su seviyelerinde oluşabilecek ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması büyük önem taşımaktadır."

