Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'daki 6 barajdan kontrollü su tahliyesi sürüyor

        Diyarbakır'daki 6 barajdan kontrollü su tahliyesi sürüyor

        Diyarbakır'da Devegeçidi, Ergani, Ambar, Başlar, Kuruçay ve Pamukçay barajlarında devam eden kontrollü su tahliyesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 21:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve buna bağlı kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek miktarda su girişi olduğu belirtildi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluk sahasındaki Devegeçidi, Ergani, Ambar, Başlar, Kuruçay ve Pamukçay barajlarından kontrollü su tahliyesinin devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 18 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Beklenen yağışlara bağlı olarak, ihtiyaç duyulması halinde barajlarda kontrollü tahliye işlemleri sürdürülebilecektir. Bu kapsamda can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarlarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın resmi duyuruları yakından takip etmeleri, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, ulaşım yolları, işletmeler ve geçici yapılar için gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yataklarına girilmemesi, su seviyelerinde oluşabilecek ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması büyük önem taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti

        Benzer Haberler

        Drift atan aracın çarpması sonucu ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti
        Drift atan aracın çarpması sonucu ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti
        Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Diyarbakır'da anne adayları gebe okulundaki eğitimlerle bilinçleniyor
        Diyarbakır'da anne adayları gebe okulundaki eğitimlerle bilinçleniyor
        Diyarbakır'da silahla eşini öldüren, kızını yaralayan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da silahla eşini öldüren, kızını yaralayan zanlı tutuklandı
        "İl İl Türkiye Sergisi" Diyarbakır'da sanatseverlerle buluştu
        "İl İl Türkiye Sergisi" Diyarbakır'da sanatseverlerle buluştu
        Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı