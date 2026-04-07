Diyarbakır'da öğrenciler için ağız ve diş sağlığı çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması ve eğitim faaliyetleri devam ediyor.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında Eğil, Kocaköy ve Kayapınar ilçelerindeki okullarda öğrencilere yönelik tarama ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.



Saha faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılırken, tedavi ihtiyacı tespit edilen öğrenciler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.



Yılın ilk üç ayında yapılan çalışmalarda 1573 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı, 326 öğrenci tedavi için sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Aynı dönemde 4 bin 456 öğrenciye ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti.



Yürütülen çalışmalarla öğrencilerin bilinçlendirilmesini hedeflediklerini aktaran Asiltürk, şunları kaydetti:



"Sağlık Hizmetleri Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarla çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesini sağlıyoruz. Erken yaşta kazanılan doğru alışkanlıklar, ilerleyen yıllarda daha sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sunmaktadır. Taramalar sayesinde ihtiyaç duyan öğrencilerimizi erken dönemde tespit ederek tedaviye yönlendiriyoruz."



Asiltürk, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ağız ve diş sağlığına yönelik eğitim ve tarama faaliyetlerinin il genelinde planlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.



