Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 61 kilo 6 gram skunk, 133 kilo 9 gram esrar, 1772 uyuşturucu hap, 2,5 kilogram metamfetamin, 4 gram kokain ve 5 gram bonzai ele geçirildi, 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

