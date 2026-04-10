Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da viyadük inşaatında 4 işçinin öldüğü kazaya ilişkin 10 sanığın yargılanmasına başlandı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen yıl inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin ağır yaralandığı kazaya ilişkin, 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan iskele ekip şefi F.L. ile tutuksuz sanık şantiye şefi K.K, kazada hayatını kaybeden işçiler Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner'in eşleri ile kazada yaralanan işçi C.N. hazır bulundu.

        Tutuksuz sanık şantiye şefi İ.B. de bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Tutuklu sanık F.L. savunmasında, söz konusu kazada yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini, dosyada yer alan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu yönünde yer alan hususları kabul etmediğini belirtti.

        F.L, "İş güvenliği hususunun sadece uygulaması bana ait. Malzeme temini alt yüklenici firmaya ait. Aylardır cezaevindeyim. Mağdurum ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Tutuksuz sanık K.K. ise şirket bünyesinde sadece mühendis olarak görev yaptığını ileri sürerek, "Bu nedenle köprülerin ayaklarının hiçbir yerinde sorumluluğum yok. Genelde yolun üst tarafında bulunan bölümüne ilişkin işlemlerle uğraşırım. Şantiyede çok bulunuyordum. Bu inşaatta şantiye şefliği ve çöken yapıya ilişkin bir yetkim yok. Ana firma tarafından zaten şantiye şefi atanmıştı. İnşaatta iskele kurma ve beton dökme işlemleri benim yetkimde değil, şantiye şeflerinin yetkisindedir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Tutuksuz sanık İ.B. de "Kazaya sebep olan sistemin yapıldığı dönemlerde resmi olarak şantiye şefi değildim. Olay olmadan önce şirket bünyesinden ayrılmak için yazı imzalamıştım. 1 ay boyunca iş bulma konusunda sürem devam ediyordu. Kazayı haberlerden öğrenmiştim. Beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

        Kazada yaralanan C.N. ile kazada hayatını kaybedenlerin eşleri ise sanıklardan şikayetçi olmadıklarını, davaya katılma taleplerinin de bulunmadığını belirtti.

        Duruşmada, inşaatta çalışan iki işçi de tanık olarak dinlendi.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanığın mevcut halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, uzman kişilerce detaylı bilirkişi raporunun hazırlanarak dosyaya sunulması talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık F.L'nin tahliyesine, dosyaya sunulmak için bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

        İddianamede, F.L, İ.B, K.K, M.A, R.Y, M.T, Ş.T, S.T, V.D. ve S.K. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 11 Kasım 2025'te yapımı devam eden köprü çalışmaları sırasında, köprü ayaklarının üstüne kurulan iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasında Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner vefat etmiş, C.N. ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'ın saklı hazinelerinden Eğil, suyun altında keşfedilmeyi bekliyo...
        Diyarbakır'ın saklı hazinelerinden Eğil, suyun altında keşfedilmeyi bekliyo...
        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı Çermik'te kutlandı
        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı Çermik'te kutlandı
        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Diyarbakır ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü...
        Diyarbakır ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü...
        Diyarbakır'da Polis Haftası dolayısıyla mevlit okundu
        Diyarbakır'da Polis Haftası dolayısıyla mevlit okundu
        Yetenek taramasında keşfedilen Diyarbakırlı atlet, hastalığını büyük oranda...
        Yetenek taramasında keşfedilen Diyarbakırlı atlet, hastalığını büyük oranda...