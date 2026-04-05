Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Diyarbakır
Hakemler:Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Pekmezci
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Syrota, Sinan Kurt (Dk. 66 Tarkan Serbest), Mehmet Yeşil, Cem Üstündağ (Dk. 46 Traore), Murat Uçar, Hasani, Moreno (Dk. 72 Dimitrov), Celal Hanalp, Afena-Gyan (Dk. 46 Saba), Diagne (Dk. 66 Çekdar Orhan)
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima (Dk. 73 Mustafa Çaylı), Barış Alıcı (Dk. 55 Baluta), Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas (Dk. 73 Abdulsamet Kırım), Onur Öztonga (Dk. 46 Rasheed), Işık Kaan Arslan(Dk. 83 Gökhan Akkan), Kouagba, Balburdia
Goller: Dk. 6 Mehmet Yeşil, Dk. 38 ve 56 Diagne, Dk. 41 Celal Hanalp, Dk. 67 Moreno, Dk. 71 Saba (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Arda Usluoğlu (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 31 Liço (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Balburdia, Dk. 27 Işık Kaan Arslan (Boluspor), Dk. 87 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.