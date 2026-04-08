Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da biri öğrenci 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde biri öğrenci 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 18:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dönümlü Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde aralarında husumet bulunan M.A, A.O. ve A.E, 3 Nisan'da görüşmek için bir araya geldi.

        Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.E. darp sonucu yaralandı.

        O sırada öğrencileri taşıdığı servisle olay yerine gelen M.E. de kavgaya dahil oldu.

        M.A'nın silahla ateş etmesi sonucu sürücü M.E. ile araçta bulunan kız öğrenci İ.B. (17) yaralandı.

        Araca isabet eden bir merminin üzerindeki giysiyi sıyırdığı kız öğrenci H.B. (17) ise saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan M.A. ve A.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öğrenci İ.B'nin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        - "Kimin suçu varsa hepsinin cezalandırılmasını istiyorum"

        İ.B'nin babası Mehmet Salih B, kızının tedavi gördüğü hastane önünde AA muhabirine, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

        Mehmet Salih B, "Kızım iki ameliyat geçirdi, üçüncü ameliyatı olma ihtimali ve sakat kalma riski var. Orada olan 20 öğrenci de yaralanabilirdi. Bir yeğenimi de mermi sıyırmış. Sınav zamanı ve öğrencilerin psikolojisi bozuldu. Çocuklar ölebilirdi. Kızım yaralı ve durumu kritik. Kimsenin başına böyle bir olayın gelmesini istemiyoruz. Kimin suçu varsa hepsinin cezalandırılmasını istiyorum, psikolojik destek bekliyoruz." diye konuştu.

        Araca isabet eden bir merminin, üzerindeki giysiyi sıyırdığı kız öğrenci H.B'nin babası Şükrü B. ise serviste iki kızının bulunduğunu anlatarak, olaydan dolayı psikolojilerinin bozulduğunu belirtti.

        Şükrü B, "Suçu bulunan herkesin cezalandırılmasını, çocuklara psikolojik destek verilmesini istiyoruz." dedi.

        Olay anında serviste bulunan öğrencilerden 10. sınıfta okuyan Z.B, yaralanan kuzenini hastanede ziyaret etmek için geldiğini belirterek, şunları söyledi:

        "Silahlı kavga anında çok korktuk. Olayın şokunu halen yaşıyoruz. Psikolojimiz çok bozuldu. Sınavlarım var ama sınavlara giremiyorum."

        9. sınıf öğrencisi D.B. ise olaydan olumsuz etkilendiklerini belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Diyarbakır'da biri öğrenci 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2...
        Diyarbakır'da biri öğrenci 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2...
        Meteorolojiden 6 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Meteorolojiden 6 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Suça karışan çocuklara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden psikososyal deste...
        Suça karışan çocuklara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden psikososyal deste...
        Çermik'te "Okulumda 'Kan'panya Var" kampanyası düzenlendi
        Çermik'te "Okulumda 'Kan'panya Var" kampanyası düzenlendi
        OSB Başkanı Fidan adaylığını açıkladı Fidan 'Mavi Liste' adayı olduğunu duy...
        OSB Başkanı Fidan adaylığını açıkladı Fidan 'Mavi Liste' adayı olduğunu duy...