        Kızılay Sur Şubesi ve GAPUTAEM çiftçiler için fide yetiştiriyor

        Türk Kızılay Sur Şubesi, tarımsal üretim yapmayı teşvik etmek ve çiftçilere destek olmak amacıyla GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) işbirliği ile serada yetiştireceği fideleri ücretsiz dağıtacak.

        Giriş: 07.04.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, kadın ve gençleri tohumla, bitkiyle ve toprakla buluşturup sebze fidesi üretimini teşvik etmek amacıyla geçen yıl yürüttükleri "Diyarbakır Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Şenlendirme Projesi" kapsamında çiftçilere 10 bin fide dağıtımı yapıldığını belirtti.

        Bu dönem de binlerce fide yetiştirip çiftçilere dağıtacaklarını dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

        "Projelerimiz ile gençler başta olmak üzere yerel halkın tarımsal üretim süreçlerine katılımını artırmayı hedefleyip bölgedeki çiftçilerin ve gençlerin tarımsal bilgi ve becerilerini geliştirerek toplumsal ve ekonomik katılımı güçlendirme amaçlanmaktadır. GAPUTAEM işbirliği ile en az 8 bin 500 domates, biber patlıcan ve kavun fidesi ekimi yaptık. Modern serada üretilecek fideleri ücretsiz çiftçilerimize dağıtarak bölgedeki tarımsal üretimi ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye çalışıyoruz. Sadece tarımsal üretimi artırmayı değil aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı da hedefliyoruz. Uzun vadede bölgedeki tarım altyapısının güçlendirilmesi, yerel halkın gelir seviyesini artırarak bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınma üzerinde olumlu etki oluşturup sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacaktır."

        Sönmez, gençlerin telefon ve bilgisayar başında topraktan, tarımdan ve üretimden uzak yetiştiği ve tarımda çalışan genç nüfusun her sene çok kritik şekilde azaldığı bu dönemde yaptıkları projeler ile gençlere toprağı, tarımı ve üretimi sevdirmeyi hedeflediklerini aktardı.

        Tarımsal üretim ülkenin gıda güvenliği ve ekonomisi için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Sönmez, "Gençleri ve kadınları tarıma kazandırmak, sadece sektörün geleceği için değil ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor. Gençlerimizin tarımsal üretime kazandırılması için tüm paydaşların koordineli çalışması gerekiyor. Birlikte hareket edersek gençlerimize umut dolu bir gelecek sunarız. Gençlerimizi tarıma kazandırmazsak, uzun vadede gıda arzı riskleri ile karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Sönmez, projelerine destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması: 3 ayda 4 bin 456 öğ...
        Diyarbakır'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması: 3 ayda 4 bin 456 öğ...
        Prof. Dr. Akdağ: ''Sağlıklı bir vücut için en önemli kriterlerden biri kalp...
        Prof. Dr. Akdağ: ''Sağlıklı bir vücut için en önemli kriterlerden biri kalp...
        14 katlı binada can pazarı: Apartmandakiler tahliye edildi
        14 katlı binada can pazarı: Apartmandakiler tahliye edildi
        Diyarbakır'da briket yüklü tır yan yattı: 1 yaralı
        Diyarbakır'da briket yüklü tır yan yattı: 1 yaralı
        Afrika'dan Dicle Vadisi'ne gelen leylekler bu yıl besin sıkıntısı yaşamayac...
        Afrika'dan Dicle Vadisi'ne gelen leylekler bu yıl besin sıkıntısı yaşamayac...
        Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 yaralı