Kızılay Sur Şubesi ve GAPUTAEM çiftçiler için fide yetiştiriyor

Türk Kızılay Sur Şubesi, tarımsal üretim yapmayı teşvik etmek ve çiftçilere destek olmak amacıyla GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) işbirliği ile serada yetiştireceği fideleri ücretsiz dağıtacak.



Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, kadın ve gençleri tohumla, bitkiyle ve toprakla buluşturup sebze fidesi üretimini teşvik etmek amacıyla geçen yıl yürüttükleri "Diyarbakır Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Şenlendirme Projesi" kapsamında çiftçilere 10 bin fide dağıtımı yapıldığını belirtti.



Bu dönem de binlerce fide yetiştirip çiftçilere dağıtacaklarını dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:



"Projelerimiz ile gençler başta olmak üzere yerel halkın tarımsal üretim süreçlerine katılımını artırmayı hedefleyip bölgedeki çiftçilerin ve gençlerin tarımsal bilgi ve becerilerini geliştirerek toplumsal ve ekonomik katılımı güçlendirme amaçlanmaktadır. GAPUTAEM işbirliği ile en az 8 bin 500 domates, biber patlıcan ve kavun fidesi ekimi yaptık. Modern serada üretilecek fideleri ücretsiz çiftçilerimize dağıtarak bölgedeki tarımsal üretimi ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye çalışıyoruz. Sadece tarımsal üretimi artırmayı değil aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı da hedefliyoruz. Uzun vadede bölgedeki tarım altyapısının güçlendirilmesi, yerel halkın gelir seviyesini artırarak bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınma üzerinde olumlu etki oluşturup sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacaktır."



Sönmez, gençlerin telefon ve bilgisayar başında topraktan, tarımdan ve üretimden uzak yetiştiği ve tarımda çalışan genç nüfusun her sene çok kritik şekilde azaldığı bu dönemde yaptıkları projeler ile gençlere toprağı, tarımı ve üretimi sevdirmeyi hedeflediklerini aktardı.



Tarımsal üretim ülkenin gıda güvenliği ve ekonomisi için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Sönmez, "Gençleri ve kadınları tarıma kazandırmak, sadece sektörün geleceği için değil ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor. Gençlerimizin tarımsal üretime kazandırılması için tüm paydaşların koordineli çalışması gerekiyor. Birlikte hareket edersek gençlerimize umut dolu bir gelecek sunarız. Gençlerimizi tarıma kazandırmazsak, uzun vadede gıda arzı riskleri ile karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.



Sönmez, projelerine destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



