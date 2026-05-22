Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" suçundan gözaltına alındı

        Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" suçundan gözaltına alındı

        Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" suçundan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 14:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" suçundan gözaltına alındı

        Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" suçundan gözaltına alındı.

        Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

        Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı.

        Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Çağla cinayetinde 3 fethi kabir daha!
        Çağla cinayetinde 3 fethi kabir daha!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

        Benzer Haberler

        TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bayram tatili yoğunluğu başladı
        TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde bayram tatili yoğunluğu başladı
        Düzce'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 21 zanlı adliyede
        Düzce'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 21 zanlı adliyede
        Otoyolda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Otoyolda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Düzce'de staj dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 21 kişi adliyeye sevk ed...
        Düzce'de staj dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 21 kişi adliyeye sevk ed...
        Düzce'ye atıcılıkta Türkiye şampiyonluğu
        Düzce'ye atıcılıkta Türkiye şampiyonluğu
        Konuralp pirinciyle atıksız mutfak
        Konuralp pirinciyle atıksız mutfak