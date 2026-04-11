Düzce'de aracında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Düzce'de aracında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında şüpheli F.U'nun aracında yapılan aramada, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

