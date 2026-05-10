Düzce'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
E.K. (19) idaresindeki 34 JN 5044 plakalı otomobil, Taşlık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
