Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Düzce'de traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
İhsaniye köyünde tarlasında çapa yapan N.C'nin kullandığı 81 BL 645 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan N.C'yi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, traktörün altından çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
