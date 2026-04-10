        Düzce'de "Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi" başladı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Bakanlık olarak aile konusunda yapılması gereken birçok çalışma yapıldı ancak bütün bunlar müfredat. Bütün bunlar öğretmen ve geleceğimizin teminatı üniversite öğrencilerimize bakıyor. Bunlar uygulandığında ve hayata geçtiğinde bir anlamı olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Düzce Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Belediye ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi" başladı.

        Aile okul işbirliğini bilimsel, sosyal ve kültürel boyutlarıyla değerlendirmeyi amaçlayan kongrenin Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki açılışında konuşan Yılmaz, Bakanlığın geçmiş ve güncel çalışmalarından bahsetti.

        Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in aile konusunu biraz daha sistemli şekilde 3 ana başlık halinde çalıştığını anlatarak, "Velivizyon", "Anne-Baba Okulu" ve "Aile Okulu" hakkında bilgi verdi.

        "Türk Sosyal Hayatında Aile" dersine değinen Yılmaz, "Bu dersimizin çok özgün müfredatı var. Seçmeli dersler arasında yer almakta. Aile içi iletişimin güçlü olabilmesi için ortaokul seviyesinde 'Görgü ve Nezaket Kuralları', lise seviyesinde ise 'Adabımuaşeret' dersi yerleştirildi. Bakanlık olarak aile konusunda yapılması gereken birçok çalışma yapıldı ancak bütün bunlar müfredat. Bütün bunlar öğretmen ve geleceğimizin teminatı üniversite öğrencilerimize bakıyor. Bunlar uygulandığında ve hayata geçtiğinde bir anlamı olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Düzce Valisi Mehmet Makas da bugün Avrupa'nın gıptayla baktığı ailenin, dezavantajlı grupların desteklendiği sisteme ulaşıldığını belirterek, bunun büyük başarı olduğunu kaydetti.

        Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ise kongrenin önemine değinerek, sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

        Kongrenin bilimsel açılış konuşmasını yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Güçlü Aile Perspektifi" konusunda bilgi verdi.

        İki gün sürecek kongrede, akademisyenler farklı konularda bilgi aktarımında bulunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        İlahiyat Fakültesi'nden II. Arapça kelime yarışması
        İlahiyat Fakültesi'nden II. Arapça kelime yarışması
        Kişisel verilerin korunması alanında örnek başarı
        Kişisel verilerin korunması alanında örnek başarı
        Uzmanından uyarı "Kalp hastalıkları önlenebilir"
        Uzmanından uyarı "Kalp hastalıkları önlenebilir"
        5 bin ihtiyaç sahibi ücretsiz alışveriş yapabilecek Deniz Feneri Derneği Dü...
        5 bin ihtiyaç sahibi ücretsiz alışveriş yapabilecek Deniz Feneri Derneği Dü...
        Düzce'de Dünya Romanlar Günü coşkuyla kutlandı Romanlar, birbirinden renkli...
        Düzce'de Dünya Romanlar Günü coşkuyla kutlandı Romanlar, birbirinden renkli...
        Polis teşkilatı 181 yaşında Düzce'de 10 Nisan Polis Günü çeşitli etkinlikle...
        Polis teşkilatı 181 yaşında Düzce'de 10 Nisan Polis Günü çeşitli etkinlikle...