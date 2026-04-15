Düzce'de trafik kazasında 2'si polis 6 kişi yaralandı
Düzce'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı.
Giriş: 15.04.2026 - 14:07
Düzce'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı.
D-100 karayolu olimpiyat kavşağında O.T.A. idaresindeki polis aracı ile H.K. idaresindeki 81 ADN 868 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 2'si polis 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri