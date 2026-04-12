Düzce'de kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gökdeniz Demircan (22) idaresindeki 81 AFN 109 plakalı motosiklet, Hacıyakup köyü mevkisinde, karşı istikametten gelen M.Ç'nin (62) kullandığı 81 S 1056 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Gölyaka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.